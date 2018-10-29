Британець Хемілтон став п'ятиразовим чемпіоном Формули-1

Більших успіхів досяг лише Міхаель Шумахер.

За підсумками Гран-прі Мексики, в якому Льюїс Хемілтон фінішував 4-м, він достроково – за три етапи до кінця сезону – став чемпіоном світу.

Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон виграв п'ятий чемпіонський титул у «Формулі-1» і зрівнявся за цим показником з Хуаном-Мануелем Фанхіо.

Більших успіхів досяг лише Міхаель Шумахер – у нього сім чемпіонських звань.

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У першій частині сезону-2018 британець Хемілтон поступався головному супернику німцю Себастьяну Феттелю з «Феррарі», але потім здобув серію перемог, очолив особистий залік, а в осінній частині першості збільшив відрив завдяки власній стабільності і помилкам пілота італійської команди.

Що стосується Феттеля, то він достроково забезпечив собі друге місце в чемпіонаті. Третє місце посідає на даний момент Кімі Райкконен («Феррарі») — 236 очок, на 9 пунктів відстає від нього Валттері Боттас («Мерседес»). Шанси на третю позицію по результату сезону залишаються і у Макса Ферстаппена ("Ред Булл") - 216 очок.

У Кубку конструкторів перевага «Мерседеса» над «Феррарі» скоротилася до 55 очок: 1. «Мерседес» — 585, 2. «Феррарі» — 530, 3. «Ред Булл» — 362...

Варто відзначити, що на Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Друге місце здобув гонщик «Феррарі» Себастьян Феттель. Трійку кращих замкнув Кімі Райкконен.