Ріккардо несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики Формули-1

Австралієць приніс команді Ред Булл 60-й поул-позішн в історії.

У Мехіко завершилася кваліфікація Гран-прі Мексики чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.

Перемогу в цій кваліфікації здобув Даніель Ріккардо з "Ред Булл", повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальне коло Даніель проїхав за 1 хвилину 14.759 секунди й виявився на 0,026 секунди швидше партнера по команді Макса Ферстаппена.

У свою чергу, Льюїс Хемілтон з Mercedes поступився Ріккардо 0,135 секунди та посів 3-є місце в кваліфікації.

Гонка Гран-прі Мексики чемпіонату світу Формули-1 відбудеться в неділю, 28 жовтня.