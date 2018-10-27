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Ріккардо несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики Формули-1

22:15, 27 жовтня 2018
Мотор
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Даніель Ріккардо виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики / Eurosport

Перемогу в цій кваліфікації здобув Даніель Ріккардо з "Ред Булл", повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальне коло Даніель проїхав за 1 хвилину 14.759 секунди й виявився на 0,026 секунди швидше партнера по команді Макса Ферстаппена.

У свою чергу, Льюїс Хемілтон з Mercedes поступився Ріккардо 0,135 секунди та посів 3-є місце в кваліфікації.

Гонка Гран-прі Мексики чемпіонату світу Формули-1 відбудеться в неділю, 28 жовтня.

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Теги: #Мексика#Формула-1#Гран-прі