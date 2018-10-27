Ріккардо несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики Формули-1
22:15, 27 жовтня 2018Мотор
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Австралієць приніс команді Ред Булл 60-й поул-позішн в історії.
Даніель Ріккардо виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики / Eurosport
У Мехіко завершилася кваліфікація Гран-прі Мексики чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.
Перемогу в цій кваліфікації здобув Даніель Ріккардо з "Ред Булл", повідомляє офіційний сайт змагань.
Вирішальне коло Даніель проїхав за 1 хвилину 14.759 секунди й виявився на 0,026 секунди швидше партнера по команді Макса Ферстаппена.
У свою чергу, Льюїс Хемілтон з Mercedes поступився Ріккардо 0,135 секунди та посів 3-є місце в кваліфікації.
Гонка Гран-прі Мексики чемпіонату світу Формули-1 відбудеться в неділю, 28 жовтня.
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