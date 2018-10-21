Райкконен виграв Гран-прі США і не дозволив Хемілтону достроково здобути титул чемпіона Формули-1

Цей тріумф став першим для 39-річного фіна з гонки в Австралії в 2013 році.

На автодромі в Остіні завершилася гонка Гран-прі США. Перемогу в ній здобув пілот «Феррарі» Кімі Райкконен. Цей тріумф став першим для 39-річного фіна з перемоги в гонці в Австралії в 2013 році. Друге місце здобув гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Трійку кращих замкнув лідер чемпіонату світу Льюїс Хемілтон. Пілот «Феррарі» Себастьян Феттель, який стартував з п'ятого місця, невдало поборовся з Даніелем Ріккардо, допустивши розворот, але зміг прорватися на четверте місце, зберігши теоретичні шанси на чемпіонський титул. Формула-1. Гран-прі США. Гонка. Топ-10 1. Кімі Райкконен («Феррарі») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,281 3. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +2,342 4. Валттері Боттас («Мерседес») +18,222 5. Себастьян Феттель («Феррарі») +24,744 6. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1.27,210 7. Карлос Сайнс («Рено») +1.34,994 8. Естебан Окон («Форс Індія») +1.39,288 9. Кевін Магнуссен («Хаас») +1.40,657 10. Серхіо Перес («Форс Індія») +1.41,080 Не фінішували: Шарль Леклер («Заубер»), Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Ромен Грожан («Хаас»), Фернандо Алонсо («Макларен»).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter