Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі США і близький до завоювання чемпіонства у Формулі-1

Гонка Гра-прі США відбудеться в ніч на понеділок, 22 жовтня, за київським часом.

На автодромі в Остіні (штат Техас, США) завершилася кваліфікація Гран-прі США Формули-1. Перемогу в ній здобув пілот «Мерседеса» Льюіс Хемілтон, друге місце дісталося гонщику «Феррарі» Себастьяну Феттелю, а трійку кращих замкнув його напарник по команді Кімі Райкконен.

Читайте такожХемілтон може стати чемпіоном Формули-1 сезону-2018 вже найближчої неділї

Нагадаємо, що Себастьян Феттель на старті Гран-прі США буде оштрафований на три місця. Таким чином, німець візьме старт у гонці з п'ятої позиції.

Як повідомляв УНІАН, Льюїс Хемілтон може стати чемпіоном Формули-1 сезону-2018 вже в найближчу неділю. Гонка Гра-прі США відбудеться в ніч на понеділок, 22 жовтня, за київським часом.