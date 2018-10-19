Хемілтон може стати чемпіоном Формули-1 сезону-2018 вже найближчої неділї

На Гран-прі США британському пілотові німецького Mercedes достатньо набрати 8 очок.

Льюїс Хемілтон на найближчому Гран-прі США може стати чемпіоном світу з автоперегонів у класі машин Формула-1.

Ймовірність того, що Льюїс оформить п'ятий у своїй кар'єрі титул і зрівняється за кількістю виграних чемпіонатів з Хуаном-Мануелем Фанхіо вже в США, дуже висока, повідомляє спеціалізований портал Motorsport.

Розклади відомі, і самий простий варіант, при якому Хемілтон виїде з Остіна п'ятикратним чемпіоном світу – це дубль Mercedes. Фактично всі вже в руках Льюїса і його команди.

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Дубль німецької команди цілком можливий. Ferrari в цьому році зрівнялася з Mercedes за чистою швидкістю, але восени зі Скудеріею щось явно не так. Мало того, що Себастьян Феттель втратив очки, так ще й машина деколи просто не дозволяє йому боротися з хлопцями з Mercedes на рівних – як то було влітку. З початку осені «срібні стріли» виграли всі гонки, а в двох останніх і взагалі оформили дублі.

Гонка Гра-прі США відбудеться в ніч на понеділок, 22 жовтня, за київським часом.