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У 2019 році буде організована жіноча автогоночна серія з призовим фондом 1 мільйон фунтів

14:16, 10 жовтня 2018
Мотор
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motorsport.com

Як повідомляє Reuters, ідею створення даної серії підтримали екс-пілот Формули-1 Девід Кулхард і один з найуспішніших конструкторів в історії автоспорту Едріан Ньюї.

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Планується створення платформи, завдяки якій жінки-пілоти зможуть брати участь у Формулі-1. Що цікаво, останній раз жінки брали участь у Гран-прі «королівських гонок» ще в 1976 році.

Планується, що W Series візьме свій старт у травні 2019 року, а її загальний призовий фонд складе 1 млн фунтів (близько 1,5 мільйона доларів). Загальна кількість учасниць у чемпіонаті складе від 18 до 20, а відібрані гонщиці за результатами спеціальних тестів.

Гонки будуть мати півгодинний формат і проводитися на болідах Формули-3.

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Теги: #Формула-1