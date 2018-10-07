Британець Хемілтон виграв Гран-прі Японії Формули-1

Льюїс Хемілтон ще збільшив свою перевагу в загальному заліку чемпіонату світу.

Пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на автодромі «Сузука» Гран-прі Японії. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Після цієї перемоги британець ще збільшив свою перевагу в загальному заліку чемпіонату світу. Другим після Хемілтона до фінішу дістався його напарник Валттері Боттас, а третім - гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Пілот Ferrari Себастьян Феттель, який вдало стартував у гонці, після атаки Ферстаппена, відкотився в кінець пелотона і в підсумку приїхав в підсумку лише шостим, а Фернандо Алонсо - лише 14-м.

Раніше повідомлялося, що британець Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії.