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Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1

11:48, 06 жовтня 2018
Мотор
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Льюїс Хэмилто виграв кваліфікацію Гран-прі Японії / Reuters

Переможцем попередніх заїздів став пілот німецької команди Mercedes британець Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен подолав найшвидше коло за 1 хвилину 27,768 секунди.

Слідом за ним финиширова партнер по команді фінський пілот Валттері Боттас. А на другий решітці стартового поля - 3-4 місця - розмістяться Макс Ферстаппен з Red Bull і Кімі Райкконен з Ferrari.

Цікаво, що другий пілот італійської стайні Ferrari Себастьян Феттель показав лише 9-й результат.

Гонка Гран-прі Японії відбудеться у неділю, 7 жовтня.

formula1.com
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Теги: #Формула-1#Гран-прі Японії