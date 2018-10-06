Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1

Пару на стартовій решітці в гонці британцеві складе партнер по команді Merсedes Боттас.

На автодромі Сузука завершилися кваліфікаційні заїзди Гран-прі Японії чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.

Переможцем попередніх заїздів став пілот німецької команди Mercedes британець Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен подолав найшвидше коло за 1 хвилину 27,768 секунди.

Слідом за ним финиширова партнер по команді фінський пілот Валттері Боттас. А на другий решітці стартового поля - 3-4 місця - розмістяться Макс Ферстаппен з Red Bull і Кімі Райкконен з Ferrari.

Цікаво, що другий пілот італійської стайні Ferrari Себастьян Феттель показав лише 9-й результат.

Гонка Гран-прі Японії відбудеться у неділю, 7 жовтня.