Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1
11:48, 06 жовтня 2018Мотор
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Пару на стартовій решітці в гонці британцеві складе партнер по команді Merсedes Боттас.
Льюїс Хэмилто виграв кваліфікацію Гран-прі Японії / Reuters
На автодромі Сузука завершилися кваліфікаційні заїзди Гран-прі Японії чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.
Переможцем попередніх заїздів став пілот німецької команди Mercedes британець Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.
Спортсмен подолав найшвидше коло за 1 хвилину 27,768 секунди.
Слідом за ним финиширова партнер по команді фінський пілот Валттері Боттас. А на другий решітці стартового поля - 3-4 місця - розмістяться Макс Ферстаппен з Red Bull і Кімі Райкконен з Ferrari.
Цікаво, що другий пілот італійської стайні Ferrari Себастьян Феттель показав лише 9-й результат.
Гонка Гран-прі Японії відбудеться у неділю, 7 жовтня.
formula1.com
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