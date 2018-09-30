Хемілтон нечесно виграв гонку Гран-прі Росії Формули-1 в Сочі

Його партнеру по команді Mercedes Боттасу боси дали вказівку пропустити Хемілтона вперед.

У Сочі завершилася гонка етапу Гран-прі Росії чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, в якій перемогу здобув британський пілот команди Merсedes Льюїс Хемілтон.

Британець завершив гонку з результатом 1 година 27 хвилин 25.181 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Його партнер по команді Валттері Боттас фінішував на 2-му місці - +2.545 секунди відставання, а дует пілотів Ferrari - на 3-4 місцях. Себастьян Феттель випередив партнера по команді Кімі Райкконена.

Між тим, Хемілтон виграв Гран Прі Росії лише після того, як стартував з поула Валттері Боттасу віддали наказ пропустити напарника вперед. Боттас напередодні виграв кваліфікацію, стартував з поул-позиції і зберіг перше місце після піт-стопів. Він лідирував аж до 25 кола, коли по радіозв'язку в Mercedes віддали фіну наказ пропустити Хемілтона вперед, що він і зробив у 13 повороті.

Починаючи з цього моменту британець зберігав відрив від напарника, який тримався попереду Себастьяна Феттеля, і першим перетнув фінішну межу. Кімі Райкконен протягом всієї гонки знаходився позаду обох гонщиків Mercedes і Феттеля, і прийшов до фінішу четвертим.