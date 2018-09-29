Боттас випередив Хемілтона в кваліфікації Гран-прі Росії Формули-1
17:14, 29 вересня 2018Мотор
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Два пілоти Мерседеса почнуть гонку в Сочі з першої решітки.
Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Росії в Сочі / Reuters
У Сочі завершилася кваліфікація Гран-прі Росії Формули-1, де Валттері Боттас обійшов свого напарника по команді Льюїса Хемілтона.
Боттас проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 31.387 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Хемілтон відстав від партнера по команді на 0,144 секунди.
На другій лінії стартової решітки стартують два пілоти Феррарі - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен.
Гонка Гран-прі Росії відбудеться в Сочі в Олімпійському парку в неділю, 30 вересня.
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