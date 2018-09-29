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Боттас випередив Хемілтона в кваліфікації Гран-прі Росії Формули-1

17:14, 29 вересня 2018
Мотор
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Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Росії в Сочі / Reuters

Боттас проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 31.387 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон відстав від партнера по команді на 0,144 секунди.

На другій лінії стартової решітки стартують два пілоти Феррарі - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен.

Гонка Гран-прі Росії відбудеться в Сочі в Олімпійському парку в неділю, 30 вересня.

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Теги: #Сочі#Формула-1#Гран-прі