Боттас випередив Хемілтона в кваліфікації Гран-прі Росії Формули-1

Два пілоти Мерседеса почнуть гонку в Сочі з першої решітки.

У Сочі завершилася кваліфікація Гран-прі Росії Формули-1, де Валттері Боттас обійшов свого напарника по команді Льюїса Хемілтона. Боттас проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 31.387 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань. Хемілтон відстав від партнера по команді на 0,144 секунди. На другій лінії стартової решітки стартують два пілоти Феррарі - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. Гонка Гран-прі Росії відбудеться в Сочі в Олімпійському парку в неділю, 30 вересня.

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