Калінін став чемпіоном України з мотоспорту

Крім того, 19-річний представник команди «М29» у фінальний уїк-енд встановив новий рекорд треку «Чайка» на 600-кубовому байку, поліпшивши попередній власне досягненні більш ніж на пів секунди

У Києві на п'ятому етапі Чемпіонату України з мотоперегонів Микита Калінін здобув впевнену перемогу у класі " Суперспорт 600 і в черговий раз конвертував свою майстерність у чемпіонський титул.

Крім того, 19-річний представник команди «М29» у фінальний уїк-енд встановив новий рекорд треку «Чайка» на 600-кубовою байку, поліпшивши попередній власне досягненні більш ніж на пів секунди, повідомляє Sport.ua.

Інтрига в боротьбі за чемпіонський титул зберігалася до останнього, так як одесит з технічних причин не зміг фінішувати в першій гонці сезону і втратив зі старту 25 очок. Для перемоги в чемпіонаті Калініну необхідно було виграти всі чотири старти, що він і зробив.

«Я дуже радий перемозі в чемпіонаті і радий, що зміг прискоритися і оновити кращий час кола на 600-кубовою байку. Я завжди розглядав чемпіонат України як перевірку того, що я роблю кожен день, але без зайвого тиску. І не дивлячись на тренувальний характер, ці змагання дуже важливі для мене, так як я виступаю перед рідними трибунами, великою кількістю вболівальників, які приходять на «Чайку» за видовищною боротьбою, і звичайно, я хочу привезти перемогу моїй команді.

Якщо перший етап вийшов зім'ятим для мене з-за постійних проблем з мотоциклом, то фінал пройшов ідеально. Поул, лідирування після старту, яскрава боротьба з більш потужними 1000-кубовими мотоциклами і перемога в чемпіонаті. Хотілося пройти в останньому повороті Костянтина Писарєва, але він був готовий і контратакував мене. Сподіваюся, що глядачі отримали задоволення від нашої боротьби.

У середу я вирушаю на фінальний етап чемпіонату світу у Франції, так що інтенсивний гоночний графік триває. Зараз вже всі думки про майбутній старт», - зазначив Калінін після фінішу.

Фінал чемпіонату світу з участю Микити Калініна пройде 30 вересня у Франції на треку Маньї-Кур.