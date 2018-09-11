Пілот Формули-1 Райкконен перейде з Феррарі в Заубер в сезоні-2019

Офіційне рішення про перехід гонщика було оголошено сьогодні вранці.

Фінський пілот Формули-1 Кімі Райкконен після 8 років виступів у складі команди Феррарі перейде в Заубер.

Сьогодні про це було оголошено на офіційному сайті чемпіонату світу з автоперегонів в класі машин "Формула-1".

Раніше спеціалізовані ЗМІ ворожили про те, чи проведе Райкконен сезон-2019 у Феррарі і чи буде це 9-й сезон поспіль для пілота в команді.

Райкконен вперше дебютував у команді в сезоні 2007 року, вигравши в тому ж році свій єдиний титул чемпіона Формули-1. Він виступав у "Феррарі" до 2009 року, а потім покинув Формулу-1 на сезон 2010 та 2011 років, перейшовши в ралі. Потім він повернувся в Ф-1, виступаючи за Лотус в сезонах 2012 і 2013 років.

11 вересня 2013 року Феррарі оголосила про повернення спортсмена в команду на сезони 2014 і 2015 роки. Пізніше він щорічно подовжував контракти на сезони 2016/18.

Також сьогодні було офіційно оголошено, що молодий пілот Чарльз Леклерк замінить Райкконена у Феррарі і приєднається до Себастьяна Феттеля в якості другого основного пілота італійської команди.