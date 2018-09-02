Хемілтон виграв гонку Формули-1 Гран-прі Італії, Райкконен прийшов другим
Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Італії. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Кімі Райкконену, який напередодні був першим в кваліфікації.
Третім фінішував гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проте по ходу гонки голландець отримав п'ятисекундний штраф за некоректну боротьбу з Валттері Боттасом і поступився у протоколі третім місцем фінському пілоту «Мерседеса», пропустивши вперед ще і Себастьяна Феттеля.
Формула-1. Гран-прі Італії. Гонка
Топ-10
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)
2. Кімі Райкконен («Феррарі») +8,705
3. Валттері Боттас («Мерседес») +14,501
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669
5. Себастьян Феттель («Феррарі») +18,569
6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952
7. Естебан Окон («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +58,831
8. Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +59,781
9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026
10. Ленс Стролл («Вільямс») +1 коло
Не фінішували: Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).
Після даного етапу Льюїс Хемілтон зміцнив лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формули-1. В його активі стало 256 очок. Друге місце займає Себастьян Феттель, поступаючись Хемілтону 30 очок. На третій позиції знаходиться Кімі Райкконен, випереджаюче Валттері Боттаса і Макса Ферстаппена. На рахунку Кімі 164 очки.
У Кубку конструкторів після етапу в Угорщині лідирує «Мерседес», друге місце займає «Феррарі», третє — «Ред Булл».