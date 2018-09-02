Хемілтон виграв гонку Формули-1 Гран-прі Італії, Райкконен прийшов другим

Британець зміцнив лідерство в загальному заліку чемпіонату світу.

Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Італії. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Кімі Райкконену, який напередодні був першим в кваліфікації.

Третім фінішував гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проте по ходу гонки голландець отримав п'ятисекундний штраф за некоректну боротьбу з Валттері Боттасом і поступився у протоколі третім місцем фінському пілоту «Мерседеса», пропустивши вперед ще і Себастьяна Феттеля.

Формула-1. Гран-прі Італії. Гонка

Топ-10

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Кімі Райкконен («Феррарі») +8,705

3. Валттері Боттас («Мерседес») +14,501

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669

5. Себастьян Феттель («Феррарі») +18,569

6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952

7. Естебан Окон («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +58,831

8. Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт Форс Індія») +59,781

9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026

10. Ленс Стролл («Вільямс») +1 коло

Не фінішували: Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).

Після даного етапу Льюїс Хемілтон зміцнив лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формули-1. В його активі стало 256 очок. Друге місце займає Себастьян Феттель, поступаючись Хемілтону 30 очок. На третій позиції знаходиться Кімі Райкконен, випереджаюче Валттері Боттаса і Макса Ферстаппена. На рахунку Кімі 164 очки.

У Кубку конструкторів після етапу в Угорщині лідирує «Мерседес», друге місце займає «Феррарі», третє — «Ред Булл».