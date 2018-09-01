Райкконен виграв кваліфікацію Гран-прі Італії Формули-1

Дует пілотів "Феррарі" обійшов двох пілотів "Мерседес".

В Монці на Національному автодромі завершилася кваліфікація Гран-прі Італії чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.

Найшвидший круг у кваліфікації показав фінський пілот італійської команди Ferrari Кімі Райкконен, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат Райкконена на самому швидкому колі склав 1 хвилину 19,119 секунди.

Його партнер по команді Себастьян Феттель показав другий результат - 1, 19,280. А пілоти Merсedes, цього рах, посіли 3-4 місця. Льюїс Хемілтон показав кращий результат 1:19.294, а Валттері Боттас - 1:19.656.

Примітно, що тільки ці чотири пілоти подолали коло в Монці швидше, ніж за 1 хвилину 20 секунд.

Гонка Гран-прі Італії відбудеться в неділю, 2 вересня.