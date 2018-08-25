Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії Формули-1 в дощ

Суботні змагання Ф-1 пройшли в дуже важких погодних умовах.

Суботня сесія Гран Прі Бельгії на автодромі в Спа завершилася перемогою пілота Mercedes – на мокрій трасі у третьому сегменті Льюїс випередив Себастьяна Феттеля на 0,7 секунди.

Естебан Окон і Серхіо Перес стали третіми і четвертими, повідомляє Motorsport..

Два сегмента бельгійської кваліфікації пройшли на сухій трасі, а перед самим початком третього почався сильний дощ. Всі пілоти змінили шини, але на останніх хвилинах траса знову почала підсихати. У цій ситуації Льюїс Хемілтон виявився швидше всіх, завоювавши свій п'ятий поул в Спа.

Себастьян Феттель став другим, а пілоти нової старої команди Racing Point Force India завоювали місця в другому ряду. Вони воспользовлись тим, що Кімі Райкконен і обидва гонщики Red Bull не залишилися на трасі до кінця і повернулися в бокси, бо не змогли поліпшити свій час під картатим прапором.

Серхіо Перес і Естебан Вікон повторили свої кращі результати в кар'єрі. Коли тільки починався дощ, обидва спробували проїхати коло на сліках, але асфальт вже був занадто мокрим, і мексиканець ледь не розбив машину в «Радийоне». Також під дощем помилилися і багато інші гонщики, не виключаючи Хемілтона, але серйозних інцидентів не було.

Гонка Гран-прі Бельгії відбудеться в неділю, 26 серпня.