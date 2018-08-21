Команда Формули-1 Red Bull оголосила про перехід Гаслі

В Red Bull Гаслі замінить Даніеля Ріккардо, який покине Red Bull після цього сезону і перейде в Renault

Французький гонщик П'єр Гаслі в 2019 році стане напарником Макса Ферстаппена – про це оголошено офіційно.

В Red Bull Гаслі замінить Даніеля Ріккардо, який покине Red Bull після цього сезону і перейде в Renault, повідомляє Motorsport.

Гаслі дебютував у Формулі 1 в 2017 році на Гран Прі Малайзії, замінивши у складі Toro Rosso Данила Квята. Поточний сезон став для нього першим повним в чемпіонаті світу. У 2018 році він тричі фінішував у заліковій зоні: в Бахрейні П'єр став четвертим, потім закінчив сьомим гонку в Монако і шостим в Угорщині.

Гаслі став основним кандидатом на місце в команді з Мілтон-Кінса після того, як Ріккардо перейшов в Renault, а Карлос Сайнс, який був пов'язаний контрактними зобов'язаннями з Red Bull, уклав угоду з McLaren.

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«З тих пір, як П'єр дебютував у Формулі 1 у складі Toro Rosso менше року тому, він довів, що володіє безсумнівним талантом, який Red Bull розгледіла на ранніх етапах його кар'єри, – наводить прес-служба Red Bull Racing слова керівника команди Крістіана Хорнера. – Ми з нетерпінням чекаємо початку роботи з П'єром, який привнесе в команду свою швидкість, майстерність і ставлення до справи в 2019 році».

Гасли став членом програми підтримки Red Bull Junior в 2013 році і виступав в її кольорах протягом всієї подальшої кар'єри. В його активі – перемога в серії GP2 в 2016 році, а також віце-чемпіонський титул в японській Суперформуле в сезоні-2017.

«Контракт з Red Bull Racing був моєю метою з тих пір, як я вступив у молодіжну програму, – цитує Гасли прес-служба RBR. – Це неймовірна можливість зробити черговий крок вперед на шляху до перемог в Гран-Прі і участі в боротьбі за титул у чемпіонаті світу. Red Bull завжди ставила перед собою завдання боротися за перемогу в чемпіонатах і перегонах, і це саме те, чого я хочу».