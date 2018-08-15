Стало відомо, хто замінить легенду Формули-1 Алонсо в команді Макларен
19:01, 15 серпня 2018Мотор
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Місце іспанського гонщика займе його співвітчизник Карлос Сайнс-молодший.
Карлос Сайнс-молодший / Red Bull
Пілот команди «Рено» Карлос Сайнс-молодший підпише дворічний контракт з «Маклареном», повідомляє ESPN.
Таким чином, іспанець замінить у складі британської команди Фернандо Алонсо, який вчора, 14 серпня, оголосив про те, що залишає Формулу-1. Разом з тим ще не ясно, хто саме буде напарником Сайнса в «Макларені».
Прихід Сайнса в «Макларен», найімовірніше, буде означати, що новим пілотом «Ред Булл» в 2019 році стане П'єр Гаслі, виступаючий в нинішньому сезоні в складі «Торо Россо». Там француз замінить Даніеля Ріккардо, який після закінчення нинішнього сезону перейде в «Рено».
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