Стало відомо, хто замінить легенду Формули-1 Алонсо в команді Макларен

Місце іспанського гонщика займе його співвітчизник Карлос Сайнс-молодший.

Пілот команди «Рено» Карлос Сайнс-молодший підпише дворічний контракт з «Маклареном», повідомляє ESPN.

Таким чином, іспанець замінить у складі британської команди Фернандо Алонсо, який вчора, 14 серпня, оголосив про те, що залишає Формулу-1. Разом з тим ще не ясно, хто саме буде напарником Сайнса в «Макларені».

Прихід Сайнса в «Макларен», найімовірніше, буде означати, що новим пілотом «Ред Булл» в 2019 році стане П'єр Гаслі, виступаючий в нинішньому сезоні в складі «Торо Россо». Там француз замінить Даніеля Ріккардо, який після закінчення нинішнього сезону перейде в «Рено».