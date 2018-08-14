Іспанський гонщик Алонсо оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1

Пілот McLaren оголосив, що не братиме участі в сезоні 2019 року.

Іспанський пілот Фернандо Алонсо йде з найпрестижнішої "королівської" серії автогонок Формули 1.

Про це повідомляє Motorsport з посиланням на офіційний сайт McLaren.

При цьому не повідомляється, де продовжить кар'єру дворазовий чемпіон світу. Команда також не повідомила, яким буде її склад в 2019 році.

«Після 17 чудових років у цьому дивовижному спорті для мене настав час щось поміняти і рухатися далі, – наводиться в прес-релізі цитата Алонсо. – Я насолоджувався кожною хвилиною всіх тих приголомшливих сезонів і мені не вистачить слів подяки людям, які зробили свій внесок, роблячи ті роки такими особливими.

Подивимося, що принесе майбутнє. Нові, цікаві виклики не за горами. Це один з найщасливіших періодів у моєму житті, але настав час рухатися далі.

Я прийняв це рішення кілька місяців тому, і воно було твердим. Я щиро дякую Чейза Кері і Liberty Media за їх спроби змусити мене передумати, і всіх інших людей, які зв'язувалися зі мною в цей час».

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Одночасно з новиною на сайті McLaren, Алонсо опублікував у твіттері відео-ролик із зверненням до Формулі 1: «Дорога Формула 1, ти не очікувала знайомства з мною, а я завжди був упевнений, що хочу тебе дізнатися. Ледь навчившись ходити, я почав бігти на твій шум, на твої траси, нічого про тебе толком не знаючи. Ми добре провели час разом – були у нас і незабутні періоди, були і дуже погані. Разом з тобою ми грали з неймовірними супротивниками, ти грала зі мною, а я вчився, як грати з тобою.

Я бачив, як ти міняєшся – іноді в кращу сторону, іноді, на мою думку, в гіршу. Кожен раз, закриваючи візор шолома, я відчуваю, як ти мене обіймаєш, відчуваю твою енергію, це ні з чим не зрівняється.

Але сьогодні переді мною стоять виклики, які більше, ніж те, що ти можеш мені запропонувати. Я хочу запам'ятати тебе такою, яка ти є сьогодні. Я можу бути тільки вдячний тобі і людям, які є частиною тебе, за те, що познайомили мене з багатьма культурами, традиціями, мовами і чудовими людьми. За те, що були моїм життям. Я знаю, ти любиш мене. Бути впевнена – я теж тебе люблю».

У прес-релізі McLaren також наводиться цитата керівника команди Зака Брауна: «У кожного приходить час для змін, і Фернандо вирішив, що його зміни відбудуться в кінці цього сезону. Ми поважаємо його рішення навіть при тому, що вважаємо, що він перебуває в найкращій формі за всю кар'єру. Наш відкритий діалог з Фернандо означав, що ми могли планувати такий розвиток подій.

Він думав про своє майбутнє протягом останніх місяців, але конкурентоспроможність Фернандо залишалася незмінною. Він продовжував виступати на найвищому рівні, і ми знаємо, що він буде робити це в останніх дев'яти гонках цього чемпіонату».