Директор Формули-1 пообіцяв зробити все можливе для порятунку команди Force India

Росс Браун запевнив, що серія не кине напризволяще команду з Сільверстоуна.

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун запевнив, що серія не кине напризволяще команду з Сільверстоуна, яка потрапила в непросте положення.

Минулого тижня Force India перейшла під зовнішнє управління – це стало наслідком судового позову, поданого її пілотом Серхіо Пересом, повідомляє Motorsport.

Тимчасова адміністрація повинна знайти покупця на команду, після чого вона, швидше за все, буде перейменована.

Однак майбутнє Force India багато в чому залежить від того, чи зможе вона здобути призові гроші після зміни назви – а для цього потрібна згода всіх інших команд. За даними видання проти цього вже виступили McLaren, Williams і Renault.

Після Гран Прі Угорщини спортивний директор Формули 1 Росс Браун заявив, що керівництво серії обов'язково допоможе Force India.

«Формула 1 зробить все можливе для виживання команди, і я сподіваюся, що в найближчі дні її майбутнє визначиться, – цитує Брауна офіційний сайт Ф1. – Протягом останніх кількох років команда з Сільверстоуна була дивовижним прикладом того, що можна зробити з обмеженими ресурсами. Вона показала, що те, що ви робите і як ви це робите, набагато важливіше розміру вашого бюджету».

В останні два сезони Force India займала четверте місце в Кубку конструкторів, виступаючи з одним з найменших бюджетів в пелотоні.