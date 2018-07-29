Хемілтон виграв етап Формули-1 Гран-прі Угорщини

Друге місце дісталося пілоту "Феррарі" Себастьяну Феттелю, третім фінішував його напарник Кімі Райкконен.

Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Угорщини на чемпіонаті Формули-1. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Себастьяну Феттелю, третім фінішував його напарник Кімі Райкконен.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Відзначимо, що по ходу останніх кіл гонки Валттері Боттас зіткнувся спочатку з Себастьяном Феттелем, а потім і з Даніелем Ріккардо.

У загальному заліку розрив між Льюїсом Хемілтоном і Себастьяном Феттелем зріс до 24 очок. Кімі Райкконен, що йде третім, поступається лідеру майже 70 балами. Замикають п'ятірку найсильніших Валттері Боттас і Даніель Ріккардо.

У Кубку конструкторів перевагу «Мерседеса» над «Феррарі» складає 10 очок. Далі розташувалися «Ред Булл» і «Рено», а п'яту сходинку в боротьбі з «Форс Індія» повернув собі «Хаас».

Наступний етап Формули-1, Гран-прі Бельгії, відбудеться через чотири тижні - 26 серпня.

Формула-1. Гран-прі Угорщини. Гонка

Топ-10

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррарі»)

3. Кімі Райкконен («Феррарі»)

4. Даніель Ріккардо («Ред Булл»)

5. Валттері Боттас («Мерседес»)

6. П'єр Гаслі («Торо Россо»)

7. Кевін Магнуссен («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Макларен»)

9. Карлос Сайнс («Рено»)

10. Ромен Грожан («Хаас»)

Не фінішували: Стоффель Вандорн («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Заубер»).