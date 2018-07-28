Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини Формули-1

Дуету пілотів Mercedes не було рівних сьогодні на трасі.

На автодромі Хунгарорінг в Будапешті завершилася кваліфікація Гран-прі Угорщини чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1. Кращий результат показав британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань. Своє найшвидше коло британець проїхав за 1 хвилину 35,658 секунди. Його партнер по команді Валттері Боттас відстав від напарника всього на 0,26 секунди. 3-4 місця і другу решітку стартового поля гонки за підсумками кваліфікації зайняли пілоти Ferrari Кімі Райкконен і Себастьян Феттель. П'ятірку кращих гонщиків сьогодні замкнув Карлос Сайнс на Renault. Гонка Гран-прі Угорщини відбудеться завтра, в неділю, 29 червня. Початок - о 16.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter