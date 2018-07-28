Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини Формули-1

17:26, 28 липня 2018
Мотор
28 0
Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини / Reuters

Кращий результат показав британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Своє найшвидше коло британець проїхав за 1 хвилину 35,658 секунди.

Його партнер по команді Валттері Боттас відстав від напарника всього на 0,26 секунди.

3-4 місця і другу решітку стартового поля гонки за підсумками кваліфікації зайняли пілоти Ferrari Кімі Райкконен і Себастьян Феттель.

П'ятірку кращих гонщиків сьогодні замкнув Карлос Сайнс на Renault.

Гонка Гран-прі Угорщини відбудеться завтра, в неділю, 29 червня. Початок - о 16.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Гран-прі Угорщини Формула-1#Льюїс Хемілтон