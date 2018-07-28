Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини Формули-1
17:26, 28 липня 2018Мотор
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Дуету пілотів Mercedes не було рівних сьогодні на трасі.
Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини / Reuters
На автодромі Хунгарорінг в Будапешті завершилася кваліфікація Гран-прі Угорщини чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.
Кращий результат показав британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.
Своє найшвидше коло британець проїхав за 1 хвилину 35,658 секунди.
Його партнер по команді Валттері Боттас відстав від напарника всього на 0,26 секунди.
3-4 місця і другу решітку стартового поля гонки за підсумками кваліфікації зайняли пілоти Ferrari Кімі Райкконен і Себастьян Феттель.
П'ятірку кращих гонщиків сьогодні замкнув Карлос Сайнс на Renault.
Гонка Гран-прі Угорщини відбудеться завтра, в неділю, 29 червня. Початок - о 16.00 за київським часом.
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