Помер екс-голова команди Формули-1 Ferrari Серджіо Маркіонне

Маркіонне помер у лікарні в Цюріху вранці 25 липня у віці 66 років.

Колишній глава Ferrari і президент Fiat Chrysler помер у лікарні на 67-му році життя.

Інформацію про смерть Маркіонне офіційно підтвердила італійська холдингова компанія Exor, що належить родині Аньєллі, яку очолює новий президент Ferrari Джон Елканн, повідомляє Motorsport.

У заяві наводяться його слова: «На жаль, сталося те, чого ми боялися. Пішов Серджіо Маркіонне, людина і друг».

Маркіонне помер у лікарні в Цюріху вранці 25 липня у віці 66 років. В кінці червня йому провели операцію на правому плечі, після якої виникли ускладнення, що призвело до госпіталізації. За інформацією з Італії, починаючи з минулої п'ятниці, глава Fiat Chrysler перебував у комі.

Остання публічна поява італійсько-канадського менеджера відбулася в Римі рівно місяць тому на церемонії передачі машин Jeep італійській поліції. За повідомленнями з заходу, на ньому Маркіонне виглядав втомленим і ледве розмовляв.

У суботу, 21 липня, відбулося позачергове засідання ради директорів Fiat Chrysler, на якому були прийняті рішення про заміну Маркіонне на посадах, які він займав в компанії.

В офіційній заяві підкреслювалося, що причиною цього стали наслідки погіршення його здоров'я: «З глибокою скорботою Fiat Chrysler Automobiles N. V. повідомляє, що на цьому тижні несподівано виникли ускладнення в процесі відновлення пана Маркіонне після операції, і в останні години його стан значно погіршився. Як наслідок, пан Маркіонне не зможе повернутися до роботи».

Президентом Fiat Chrysler Automobiles і Ferrari став Джон Елканн, а щоденною керівництвом цих компаній будуть займатися генеральні директори Майк Манлі і Луї Камільєрі.

Серджіо Маркіонне народився в 1952 році, в 13-річному віці переїхав із сім'єю до Канади. Там він отримав освіту, причому спочатку філософське, а після юридична. Він працював у ряді великих компаній і почав співпрацювати з FIAT в якості незалежного консультанта в 2003-му, а вже через рік одержав посаду генерального директора.

Перед початком світової фінансової кризи в 2009 році Маркіонне організував успішне злиття з Chrysler FIAT, а в кінці 2014-го змінив на посаді президента Ferrari Лука ді Монтедземоло. У Маркіонне залишилася дружина Мануела та двоє дорослих синів, Алессіо і Тайлер.