Британець Хемілтон на німецькій Mercedes виграв Гран-прі Німеччини "Формули-1"

19:08, 22 липня 2018
Мотор
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Хемілтон виграв Гран-прі Німеччини / Reuters

Перемогу в гонці здобув британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон подолав дистанцію за 1 годину 32 хвилини 29,845 секунди.

Його партнер по команді фінскький пілот Валттері Боттас завершив гонку другим з відставанням у 4,835 секунди. На 3-му місці ще один фінський пілот италійньскої Ferrari Кімі Райкконен.

Таким чином, в заліку пілотів на рахунку Хемілтона 188 очок. Він випереджає Себастьяна Феттеля з Ferrari - 171.

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Теги: #Формула-1#Льюїс Хемілтон