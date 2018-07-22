Британець Хемілтон на німецькій Mercedes виграв Гран-прі Німеччини "Формули-1"

Його партнер по німецькій команді Валттері Боттас з Фінляндії зайняв 2-е місце в гонці.

На трасі Хоккенхаймринг завершилася гонка етапу чемпіонату світу з автоспорту серед машин класу "Формули-1".

Перемогу в гонці здобув британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон подолав дистанцію за 1 годину 32 хвилини 29,845 секунди.

Його партнер по команді фінскький пілот Валттері Боттас завершив гонку другим з відставанням у 4,835 секунди. На 3-му місці ще один фінський пілот италійньскої Ferrari Кімі Райкконен.

Таким чином, в заліку пілотів на рахунку Хемілтона 188 очок. Він випереджає Себастьяна Феттеля з Ferrari - 171.