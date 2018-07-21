Гонщик "Феррарі" Феттель виграв кваліфікацію на Гран-прі Німеччини

Британець Льюїс Хемілтон через поламку стартуватиме в неділю з четвертої позиції.

Пілот команди Ferrari Себастьян Феттель виграв кваліфікацію чергового етапу Формули-1 - Гран-прі Німеччини.

Другий результат показав гонщик Mercedes Валттері Боттас, а трійку лідерів замкнув ще один представник Ferrari Кімі Райкконен, повідомляє сайт змагань.

Варто відзначити, що один з фаворитів заїзду - Льюїс Хемілтон з Mercedes - не зміг пройти другий сегмент. На дистанції у нього відмовила коробка передач, після чого британцеві довелося зійти за рекомендацією механіків. У вирішальному заїзді він буде стартувати під четвертим номером.

Пілот Red Bull Даніель Ріккардо через штраф стартуватиме на Гран-прі з останнього місця.

Гонка Гран-прі Німеччини відбудеться завтра. Нагадаємо, в особистій першості на чемпіонаті світу Формули-1 лідирує Феттель (171 очко), Хемілтон йде другим (163), а Райкконен займає третє місце (116).