Німець Райкконен виграв Гран-прі Великобританії, британський гонщик Хемілтон прийшов другим

18:02, 08 липня 2018
Мотор
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Кімі Райкконен - переможець Гран-прі Великобританії / REUTERS

Пілот команди «Феррарі» німець Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці на Гран-прі Великобританії. Друге місце дісталося пілоту «Мерседеса» британцеві Льюїсу Хемілтону, який вчора показав найкращий час у кваліфікації. Третім сьогодні фінішував фін Кімі Райкконен з "Феррарі".

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Формула-1. Гран-прі Великобританії

Топ-10

1. Себастьян Феттель («Феррарі») 1.27.29,784

2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +2,264

3. Кімі Райкконен («Феррарі») +3,652

4. Валттері Боттас («Мерседес») +8,883

5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +9,500

6. Ніко Хюлькенберг («Рено») +28,220

7. Естебан Окон («Форс Індія») +29,930

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115

9. Кевін Магнуссен («Хаас») +33,188

10. П'єр Гаслі («Торо Россо») +34,129

Не фінішували:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Рено»), Ромен Грожан («Хаас»), Маркус Ерікссон («Заубер»), Шарль Леклер («Заубер»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).

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Теги: #Формула-1