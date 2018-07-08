Німець Райкконен виграв Гран-прі Великобританії, британський гонщик Хемілтон прийшов другим

"Феррарі" обігнав "Мерседес" на трасі у Сільверстоуні.

Пілот команди «Феррарі» німець Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці на Гран-прі Великобританії. Друге місце дісталося пілоту «Мерседеса» британцеві Льюїсу Хемілтону, який вчора показав найкращий час у кваліфікації. Третім сьогодні фінішував фін Кімі Райкконен з "Феррарі". Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Формула-1. Гран-прі Великобританії Топ-10 1. Себастьян Феттель («Феррарі») 1.27.29,784 2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +2,264 3. Кімі Райкконен («Феррарі») +3,652 4. Валттері Боттас («Мерседес») +8,883 5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +9,500 6. Ніко Хюлькенберг («Рено») +28,220 7. Естебан Окон («Форс Індія») +29,930 8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115 9. Кевін Магнуссен («Хаас») +33,188 10. П'єр Гаслі («Торо Россо») +34,129 Не фінішували: Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Рено»), Ромен Грожан («Хаас»), Маркус Ерікссон («Заубер»), Шарль Леклер («Заубер»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).

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