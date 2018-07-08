Німець Феттель виграв Гран-прі Великобританії, британський гонщик Хемілтон прийшов другим
Пілот команди «Феррарі» німець Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці на Гран-прі Великобританії. Друге місце дісталося пілоту «Мерседеса» британцеві Льюїсу Хемілтону, який вчора показав найкращий час у кваліфікації. Третім сьогодні фінішував фін Кімі Райкконен з "Феррарі".
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Формула-1. Гран-прі Великобританії
Топ-10
1. Себастьян Феттель («Феррарі») 1.27.29,784
2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +2,264
3. Кімі Райкконен («Феррарі») +3,652
4. Валттері Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +9,500
6. Ніко Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Естебан Окон («Форс Індія») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевін Магнуссен («Хаас») +33,188
10. П'єр Гаслі («Торо Россо») +34,129
Не фінішували:
Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Рено»), Ромен Грожан («Хаас»), Маркус Ерікссон («Заубер»), Шарль Леклер («Заубер»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).