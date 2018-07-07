Британський пілот "Мерседес" Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Британії Формули-1
17:56, 07 липня 2018Мотор
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Спортсмен показав найшвидше коло на трасі у Сільверстоуні.
Хемілтон завоював поул на Гран-прі Великобританії / Reuters
В Сільверстоуні (Великобританія) завершилася кваліфікація Гран-прі Великобританії чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1, де найшвидше коло подолав британський пілот німецької команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон.
Він показав результат 1 хвилина 25,892 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Пілот на 0,044 секунди фінішував швидше за Себастьяна Феттеля з "Феррарі".
На другий решітці стартового поля в гонці стартують партнер Феттеля по команді Кімі Райкконен і Валттері Боттас з "Мерседес".
Пілоти "Ред Булл" Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо зайняли, відповідно, 5-6 місця.
Гонка Гран-прі Британії на трасі у Сільверстоуні відбудеться в неділю, 8 липня.
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