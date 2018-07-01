Пілот "Ред Булл" Ферстаппен несподівано виграв гонку Гран-прі Австрії Формули-1

18:08, 01 липня 2018
Мотор
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Макс Ферстаппен виграв гонку "Формули-1" в Австрії / besthqwallpapers.com

Гонка Гра-прі Австрії чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1" завершилася сьогодні сенсаційним успіхом Макса Ферстаппена з команди "Ред Булл".

Пілот подолав дистанцію у 71 коло за 1 годину 21 хвилину 56.024 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 1.504 секунди від переможця відстав Кімі Райкконен з Ferrari, і на 3.181 секунди партнер по команді Райкконена Себастьян Феттель.

Цікаво, що обидва пілоти команди-лідера "Формули-1" цього сезону "Мерседес" зійшли по ходу дистанції. Льюїс Хемілтон припинив боротьбу на 62-му колі, а Валттері Боттас ще на самому початку гонки - на 13-му колі.

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Теги: #Формула-1#Гран-прі Австрії