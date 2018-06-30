Пілот "Мерседеса" Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії Формули-1

Гонщик на 0,019 секунди випередив більш титулованого і досвідченого партнера по команді Хемілтона.

На автодромі Ред Булл Ринг поблизу села Шпілберг (Штирія, Австрія) завершилася кваліфікація Гран-прі Австрії в рамках чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1", де перемогу здобув фінський пілот німецької команди "Мерседес" Валттері Боттас. Своє найшвидше коло він подолав за 1:03.130, повідомляє офіційний сайт змагань. Фін лише на 0,019 секунди випередив партнера по команді британського пілота Льюїса Хемілтона. На другий решітці стартового поля розташувалися два пілоти "Феррарі" Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. А п'ятірку найсильніших за підсумками кваліфікації замкнув гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Гонка Гран-прі Австрії відбудеться завтра, в неділю, 1 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter