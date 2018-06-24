Британець Хемілтон виграв гонку Гран-прі Франції в чемпіонаті Формули-1

Друге місце дісталося Максу Ферстаппену, третім прийшов Кімі Райкконен на "Феррарі".

Пілот команди «Мерседес», британець Люіс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Гонка проходила на трасі «Поль Рікар» у Ле-Кастеллі. Друге місце слідом за Хемілтоном дісталося пілоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третім фінішував Кімі Райкконен на «Феррарі». Формула-1. Гран-прі Франції. Гонка Топ-10 1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090 3. Кімі Райкконен («Феррарі») +25,888 4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +34,736 5. Себастьян Феттель («Феррарі») +1.01,935 6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1.19,364 7. Валттері Боттас («Мерседес») +1.20,632 8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184 9. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1.31,989 10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873 Зійшли з дистанції: Серхіо Перес («Форс-Індія»), Естебан Окон («Форс-Індія»), П'єр Гаслі («Торо Россо»).

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