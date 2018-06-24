Британець Хемілтон виграв гонку Гран-прі Франції в чемпіонаті Формули-1

19:06, 24 червня 2018
Мотор
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Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Франції в "Формулі-1" / Reuters

Гонка проходила на трасі «Поль Рікар» у Ле-Кастеллі.

Друге місце слідом за Хемілтоном дісталося пілоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третім фінішував Кімі Райкконен на «Феррарі».

Формула-1. Гран-прі Франції. Гонка

Топ-10

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090

3. Кімі Райкконен («Феррарі») +25,888

4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +34,736

5. Себастьян Феттель («Феррарі») +1.01,935

6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1.19,364

7. Валттері Боттас («Мерседес») +1.20,632

8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184

9. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1.31,989

10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873

Зійшли з дистанції: Серхіо Перес («Форс-Індія»), Естебан Окон («Форс-Індія»), П'єр Гаслі («Торо Россо»).

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Теги: #Формула-1#Льюїс Хемілтон