Британець Хемілтон виграв гонку Гран-прі Франції в чемпіонаті Формули-1
19:06, 24 червня 2018Мотор
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Друге місце дісталося Максу Ферстаппену, третім прийшов Кімі Райкконен на "Феррарі".
Льюїс Хемілтон переміг на Гран-прі Франції в "Формулі-1" / Reuters
Пілот команди «Мерседес», британець Люіс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Гонка проходила на трасі «Поль Рікар» у Ле-Кастеллі.
Друге місце слідом за Хемілтоном дісталося пілоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третім фінішував Кімі Райкконен на «Феррарі».
Формула-1. Гран-прі Франції. Гонка
Топ-10
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090
3. Кімі Райкконен («Феррарі») +25,888
4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +34,736
5. Себастьян Феттель («Феррарі») +1.01,935
6. Кевін Магнуссен («Хаас») +1.19,364
7. Валттері Боттас («Мерседес») +1.20,632
8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184
9. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1.31,989
10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873
Зійшли з дистанції: Серхіо Перес («Форс-Індія»), Естебан Окон («Форс-Індія»), П'єр Гаслі («Торо Россо»).
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