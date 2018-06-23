Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції Формули-1

Британець стартує з першої решітки стартового поля разом зі своїм напарником по команді фіном Боттасом.

На трасі Поль Рікар в передмісті Марселя завершилася кваліфікація етапу Гран-прі Франції в автогонках "Формули-1, де перемогу здобув британський пілот Льюїс Хемілтон на німецькій машині Мерседес. Своє найшвидше коло Хемілтон проїхав за 1 хвилину 30 029 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань. Компанію на першому полі стартової решітки йому складе партнер по команді Валттері Боттас з Фінляндії.з результатом 1:30,147. Далі фінішували пілот італійської "Феррарі" Себастьян Феттель і два пілоти австрійського "Ред Булл" Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо. Шістку кращих гонщиків кваліфікації замкнув другий пілот "Феррарі" Кімі Райкконен. Гонка Гран-прі Франції відбудеться в неділю, 24 червня.

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