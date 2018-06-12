Керівництво Формули-1 виправдало дівчину, яка помилково сигналізувала про фініш гонки

Директор чемпіонату Формули-1 прокоментував неймовірний інцидент на Гран-прі Канади.

На черговому етапі Формули-1 - Гран-прі Канади - стався неймовірний інцидент. За коло до фінішу дівчина, яка повинна була давати сигнал про закінчення гонки, змахнула картатим прапором. Таким чином, гонщики проїхали на одне коло менше - не 70, а 69.

Згодом виявилося, що винна не дівчина, а маршал, який переплутав останнє коло з передостаннім, повідомляє formula1.com.

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“Картатий прапор з'явився на трасі на одне коло раніше, оскільки у нас виникли проблеми з комунікацією між співробітниками і людиною, що фіксує фініш гонки. Цей чоловік подумав, що коло було останнім, і запросив інформацію в центрі контролю гонки, вони підтвердили дані, подумавши, що той лише повідомив про початок останнього кола, а не задав їм питання. Після цього послідувала команда дівчині, а вона почала розмахувати картатим прапором. Не її вина в тому, що так вийшло", - сказав гоночний директор Формули-1 Чарлі Уайтінг.

Нагадаємо, що переможцем Гран-прі Канади став німецький гонщик "Феррарі" Себастіан Феттель, а чинний чемпіон Льюїс Хемілтон завершив гонку лише 5-м.