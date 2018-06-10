Німецький гонщик "Феррарі" Феттель прийшов першим на Гран-прі Канади Формули-1

Діючий чемпіон світу Льюіс Хемілтон - тільки на 5-му місці.

Пілот команди «Феррарі» німець Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці на Гран-прі Канади. Друге місце дісталося пілоту «Мерседеса» Валттері Боттасу, третім фінішував Макс Ферстаппен з «Ред Булл». Діючий чемпіон світу Льюіс Хемілтон – тільки на 5-му місці. Формула-1. Гран-прі Канади. Топ-10 1. Себастьян Феттель («Феррарі») 2. Валттері Боттас («Мерседес») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») 5. Льюїс Хемілтон («Мерседес») 6. Кімі Райкконен («Феррарі») 7. Ніко Хюлькенберг («Рено») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Естебан Окон («Форс Індія») 10. Шарль Леклер («Заубер») Не фінішували: Фернандо Алонсо («Макларен»), Ленс Стролл («Вільямс»), Брендон Хартлі («Торо Россо»).

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