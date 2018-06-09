Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Канади Формули-1

Пілот "Феррарі" випередив обидва "Мерседеса" показавши кращий результат на колі.

У Монреалі (Канада) на автодромі їм. Жиля Вільнєва завершилася кваліфікація гонки етапу Гран-прі Канади чемпіонату світу з автоспорту в "королівському" класі Формула-1, де перемогу здобув німець Себастьн Феттель з італійської "Феррарі".

Німець показав результат найшвидшого кола в 1 хвилину 10.764 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Слідом за ним фінішували Валттері Боттас, Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон, який сенсаційно навіть не потрапив навіть у трійку найсильніших, і буде стартувати з другої решітки стартового поля, але лише з четвертого місця.

Гонка Гран-прі Канади відбудеться в неділю, 10 червня і розпочнеться о 21.00 за Києвом.