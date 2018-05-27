Австралієць Ріккардо виграв гонку Формули-1 - Гран-прі Монако

Друге місце дісталося Себастьяну Феттелю, третім фінішував Льюїс Хемілтон.

Пілот «Ред Булл» Даніель Ріккардо завоював перемогу в гонці на Гран-прі Монако. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Себастьяну Феттелю, третім фінішував Льюїс Хемілтон на «Мерседесі».

Формула-1. Гран-прі Монако. Гонка

1. Даніель Ріккардо («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррарі»)

3. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

4. Кімі Райкконен («Феррарі»)

5. Валттері Боттас («Мерседес»)

6. Естебан Окон («Форс Індія»)

7. П'єр Гаслі («Торо Россо»)

8. Ніко Хюлькенберг («Рено»)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

10. Карлос Сайнс («Рено»)....

Не фінішували: Брендон Хартлі («Торо Россо»), Шарль Леклер («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»).

Льюїс Хемілтон зберіг лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формули-1. Тепер в його активі 110 очок. Друге місце зберіг Себастьян Феттель, на рахунку якого 96 очок, на третю позицію вийшов переможець гонки в Монако Даніель Ріккардо, який відстає від Хемілтона на 38 очок.

У Кубку конструкторів після шести етапів лідирує «Мерседес», друге місце займає «Феррарі», третє — у «Ред Булл».