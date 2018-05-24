Український екіпаж візьме участь в етапі Чемпіонату Європи з ралі

Юрій Протасов і Павло Черепін будуть змагатися на Ралі Акрополіс.

Найтитулованіший український ралійний екіпаж - пілот Юрій Протасов і його штурман Павло Черепін - повертаються на світові траси і візьмуть участь в етапі Чемпіонату Європи – Ралі Акрополіс.

Гонка пройде в Греції 1-3 червня 2018 року, повідомляється на офіційній сторінці екіпажу в Facebook.

Українські гонщики виступлять на Skoda Fabia R5, підготовленій литовською командою ProRacing за підтримки низки українських і польських компаній, в першу чергу – GO+Cars і МІDА.

Пік кар'єри екіпажу припав на 2014-2015 роки, коли їм були завойовані подіуми та здобуті перемоги на етапах чемпіонату світу з ралі в класі WRC-2, а також перемога на спецділянці Чемпіонату Світу в абсолютному заліку.

Вимушену паузу екіпаж заповнював активними тренуваннями, і в 2018 році було прийнято рішення про повернення у великі перегони. У лютому екіпаж успішно виступив в передньопривідному класі на сніжному етапі Чемпіонату Світу в Швеції, а з початком літа прийшов час повернутися на улюблену повнопривідну техніку і звичне гравійне покриття.

3 кращих результати Юрія Протасова в Греції:

-2010 рік, Чемпіонат Європи – перемога в абсолютному заліку

-2012 рік, Чемпіонат Світу – перемога в класі 3

-2013 рік, Чемпіонат Світу – 2 місце в класі WRC-2

Топ-досягнення екіпажа Юрія Протасова і Павла Черепіна:

– Віце-чемпіони світу з ралі 2015 року в класі WRC-2

– Володарі нагороди Міністерства спорту України за найвище досягнення українського автоспорту на міжнародній арені

– Перші та єдині українці, вигравали спецділянку Чемпіонату Світу з ралі (WRC) в абсолютному заліку (Ралі Швеції 2015)

Перемоги і подіуми на WRC-2 (2014-2015 рр.):

– WRC2 Rally Monte-Carlo 2014: 1 місце

– WRC2 Rally Mexico 2014: 1 місце

– WRC2 Rally Sardegna 2015: 1 місце

– WRC2 Rally Australia 2015: 2 місце

– WRC2 Rally Australia 2014: 3 місце

– WRC2 Rally Sardegna 2014: 3 місце

– WRC2 Rally Finland 2015: 3 місце

– RC2 Rally Germany 2015: 3 місце