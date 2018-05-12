Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії Формули - 1

Компанію на стартовій решітці пілотові складе його напарник по "Мерседес" Валттері Боттас.

У Барселоні завершилася кваліфікація етапу Гран-прі чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 Гран-прі Іспанії, яку виграв британський пілот "Мерседес" Льюи Хемілтон.

Хемілтон подолав своє найшвидше коло за 1 хвилину 16,173 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Його партнер по Мерседес Валттері Боттас показав другий результат, відставши всього на 0,04 секунди. Себастьян Феттель з італійської Феррарі замкнув трійку найсильніших пілотів кваліфікації з відставанням у 0,132 секунди від переможця.

Цікаво, що в 6-ці найсильніших на стартовій решітці гонки буду послідовно по два пілота від Мерседес, Феррарі і Ред Булл. Компанію Феттелю на другому ряду решітки склав Кімі Райкконен, а 5-6 місця стартової решітки займуть пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо.

Гонка Гран-прі Іспанії відбудеться у неділю, 13 травня.