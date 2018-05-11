Влади Майамі одноголосно проголосували за проведення Формули-1

Перша гонка Формули-1 може відбутися в Майамі вже в 2019-му році.

10 травня міській владі Майамі (штат Флорида, США) слід було визначитися, чи продовжувати переговори з Liberty Media про проведення гонки Формули 1, і ввечері в четвер стало відомо, що ідея отримала одностайну підтримку.

«Згідно з рішенням міської комісії, зусилля привезти в Майамі Формулу-1 і проводити Гран Прі з 2019-го по 2028 рр. отримали підтримку, – йдеться в резолюції, опублікованій за результатами голосування. – Сіті-менеджеру доручено провести необхідні переговори про контракт між містом Майамі і Формулою 1», повідомляє F1news.

Шон Братчес, комерційний директор Формули-1, в свою чергу, зазначив: «Ми раді отримати одностайну підтримку при голосуванні про схвалення етапу Формули 1 в Майамі.

Це лише початок процесу, ми негайно приступимо до переговорів з усіма зацікавленими сторонами, з міськими та портовими властями, з Bayfront Park Trust Management та іншими, щоб досягти остаточної угоди.

Етап Формули 1 в Майамі – це фантастична можливість показати кращі гонки на планеті в одному з найбільш знакових міст світу».

Перша гонка Формули-1 може відбутися в Майамі вже в 2019-му році.