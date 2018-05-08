Відомий гонщик потонув в озері, намагаючись врятувати цуценя

13:49, 08 травня 2018
Мотор
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Ерік Геборс / mxphotos.be

Про це повідомляє sport.be.

У неділю ввечері спортсмен пропав без вісті, коли вистрибнув з човна в крижану воду в озері, намагаючись врятувати з води цуценя шіба-іну, якого подарував дружині.

Друзі Еріка кинулися на допомогу, але повернулися в човен через занадто холодну воду.

У пошуках загиблого брали участь рятувальники на човнах і вертольоті, його тіло виявили в рекреаційному ставку.

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Теги: #смерть#Бельгія#Ерік Геборс