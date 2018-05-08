Відомий гонщик потонув в озері, намагаючись врятувати цуценя
13:49, 08 травня 2018Мотор
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Еріка Геборса шукали рятувальники на човнах і вертольоті.
Ерік Геборс / mxphotos.be
55-річний п'ятиразовий чемпіон світу з мотокросу бельгієць Ерік Геборс був знайдений мертвим у понеділок вдень.
Про це повідомляє sport.be.
У неділю ввечері спортсмен пропав без вісті, коли вистрибнув з човна в крижану воду в озері, намагаючись врятувати з води цуценя шіба-іну, якого подарував дружині.
Друзі Еріка кинулися на допомогу, але повернулися в човен через занадто холодну воду.
У пошуках загиблого брали участь рятувальники на човнах і вертольоті, його тіло виявили в рекреаційному ставку.
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