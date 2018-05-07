Голландського гонщика виписали з лікарні після жахливої аварії на етапі Кубка світу з мотокросу на Буковині (відео)

Голландця Етьєна Бакса під час гонки придавило мотоциклом, і по ньому проїхалося кілька інших гонщиків.

Нідерландського мотогонщика Етьєна Бакса, учасника буковинського етапу Кубка світу з мотокросу, якого напередодні під час гонки придавило мотоциклом і по ньому проїхалося декілька гонщиків, вже виписали з Чернівецької лікарні, і він поїхав додому. Лікарі кажуть, що серйозних травм він не отримав, тільки вивих плеча та забій грудної клітини, повідомляє "ТСН".

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