Голландського гонщика виписали з лікарні після жахливої аварії на етапі Кубка світу з мотокросу на Буковині (відео)
18:18, 07 травня 2018Мотор
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Голландця Етьєна Бакса під час гонки придавило мотоциклом, і по ньому проїхалося кілька інших гонщиків.
У Чернівцях відбувся черговий етап Кубку світу з мотокросу / molbuk.ua
Нідерландського мотогонщика Етьєна Бакса, учасника буковинського етапу Кубка світу з мотокросу, якого напередодні під час гонки придавило мотоциклом і по ньому проїхалося декілька гонщиків, вже виписали з Чернівецької лікарні, і він поїхав додому.
Лікарі кажуть, що серйозних травм він не отримав, тільки вивих плеча та забій грудної клітини, повідомляє "ТСН".
Спортсмена, який потрапив у страшну аварію під час змагань з мотокросу, виписали з лікарні
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