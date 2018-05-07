На чемпіонаті світу з мотоперегонів MotoGP сталося небезпечне зіткнення трьох гонщиків (відео)

На етапі чемпіонаті світу з мотоперегонів MotoGP - Гран-прі Іспанії - сталося небезпечне потрійне зіткнення.

Гонку не завершили Андреа Довіціозо, Хорхе Лоренсо і Дані Педроса, які зіткнулися в боротьбі за друге місце на шостому повороті траси в Хересі, повідомляє офіційний твіттер турніру.

Захопившись боротьбою за другу позицію, Лоренсо і Довіціозо вибралися на зовнішній радіус повороту, а Педроса, який їхав трохи позаду, вирішив увірватися на внутрішню траєкторію.

В результаті - всі впали, причому Педроса зробив ефектний політ над трасою в бік узбіччя.

На щастя, ніхто не постраждав. На Гран-прі Іспанії переміг іспанець Марк Маркес, він же вийшов на перше місце в загальному заліку чемпіонату світу.