Британець Хемілтон виграв свою першу гонку Формули-1 в сезоні - Гран-прі Баку
Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Азербайджану у рамках чемпіонату Формули-1. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Кімі Райкконену. Третім фінішував Серхіо Перес з «Форс Індія».
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Результати гонки (Топ-10)
Формула-1. Гран-прі Азербайджану
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)
2. Кімі Райкконен («Феррарі») — +2,460
3. Серхіо Перес («Форс Індія») — +4,024
4. Себастьян Феттель («Феррарі») — +5,329
5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515
6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931
8. Ленс Стролл («Вільямс») — +12,546
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152
10. Брендон Хартлі («Торо Россо») — +18,030
Не фінішували Валттері Боттас ("Мерседес"), Ромен Грожан («Хаас»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Ніко Хюлькенберг («Рено»), Естебан Вікон («Форс Індія»), Сергій Сироткін («Вільямс»).