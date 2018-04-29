Британець Хемілтон виграв свою першу гонку Формули-1 в сезоні - Гран-прі Баку

Друге місце посів пілот «Феррарі» Кімі Райкконен. Третім прийшов Серхіо Перес з «Форс Індія».

Пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Азербайджану у рамках чемпіонату Формули-1. Друге місце дісталося пілоту «Феррарі» Кімі Райкконену. Третім фінішував Серхіо Перес з «Форс Індія». Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Результати гонки (Топ-10) Формула-1. Гран-прі Азербайджану 1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») 2. Кімі Райкконен («Феррарі») — +2,460 3. Серхіо Перес («Форс Індія») — +4,024 4. Себастьян Феттель («Феррарі») — +5,329 5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515 6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158 7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931 8. Ленс Стролл («Вільямс») — +12,546 9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152 10. Брендон Хартлі («Торо Россо») — +18,030 Не фінішували Валттері Боттас ("Мерседес"), Ромен Грожан («Хаас»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даніель Ріккардо («Ред Булл»), Ніко Хюлькенберг («Рено»), Естебан Вікон («Форс Індія»), Сергій Сироткін («Вільямс»).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter