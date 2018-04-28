Гонщик "Феррарі" Феттель виграв кваліфікацію на Гран-прі Баку у Формулі-1
22:48, 28 квітня 2018Мотор
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Це вже третій поул-позішн для Феттеля в цьому сезоні.
Гран-прі Баку / REUTERS
Пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель виграв кваліфікацію четвертого Гран-прі сезону Формули-1 в Баку, випередивши найближчого суперника майже на дві десяті секунди.
Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Німецький гонщик завоював свій третій поул-позішн в сезоні і 53-й в кар'єрі. Компанію лідеру "Феррарі" у першому ряду гонки складе чинний чемпіон Формули-1 пілот "Мерседес" Льюїс Хемілтон.
З другого ряду стартують в третій кваліфікації Валттері Боттас ("Мерседес") і четвертий у кваліфікації Даніель Ріккардо ("Ред Булл").
Зазначимо, що гонка в Баку відбудеться в неділю, 29 квітня. Початок о 15:10.
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