Гонщик "Феррарі" Феттель виграв кваліфікацію на Гран-прі Баку у Формулі-1

Це вже третій поул-позішн для Феттеля в цьому сезоні.

Пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель виграв кваліфікацію четвертого Гран-прі сезону Формули-1 в Баку, випередивши найближчого суперника майже на дві десяті секунди. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату. Німецький гонщик завоював свій третій поул-позішн в сезоні і 53-й в кар'єрі. Компанію лідеру "Феррарі" у першому ряду гонки складе чинний чемпіон Формули-1 пілот "Мерседес" Льюїс Хемілтон. З другого ряду стартують в третій кваліфікації Валттері Боттас ("Мерседес") і четвертий у кваліфікації Даніель Ріккардо ("Ред Булл"). Зазначимо, що гонка в Баку відбудеться в неділю, 29 квітня. Початок о 15:10.

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