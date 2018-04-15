Австралієць Ріккардо виграв Грін-прі Китаю "Формули-1"

Гонщик здобув першу перемогу в нинішньому сезоні.

На Міжнародному автодромі Shanghai завершилася гонка етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1", де перемогу здобув Даніель Ріккардо з "Ред Булл".

Дистанцію з 56 кіл австралійський гонщик подолав за 1 годину 35 хвилин 36.380 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

На фініші пілот "Ред Булл" обігнав Валттері Боттаса з "Мерседес" (8,894 секунди відставання) і Кімі Райкконена з "Феррарі" (9,637).

Ферстаппен фінішував четвертим (10,436), але зі штрафними 10 секундами пропустив вперед Льюїса Хемілтона (16,985).

Ріккардо здобув 6-ту перемогу в кар'єрі і першу в нинішньому сезоні.

Наступний Гран-прі Азербайджану відбудеться 27-29 квітня в Баку і завершиться гонкою по центральній частині міста.

У заліку пілотів за підсумками усіх гонок сезону лідером залишається Себастьян Феттель з "Феррарі" - 50 очок. У Льюїса Хемілтона 33 бали, Боттаса (обидва - "Мерседес") - 22.