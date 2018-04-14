Німецький гонщик Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Китаю в Формулі-1

11:30, 14 квітня 2018
Мотор
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Себастьян Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Китаю / REUTERS

Обидва пілота "Мерседес" почнуть гонку у другому ряду стартового поля. Валттері Боттас, який поступився Феттелю 0.530 секунди, буде розташовуватися на третій позиції, а Льюїс Хемілтон, який програв німцю 0.580 секунди, - на четвертій.

Третій ряд на старті займуть пілоти "Ред Булл" Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо, який за підсумками кваліфікації стали п'ятим та шостим відповідно. Також в топ-10 пробилися обидва гонщика "Рено" Ніко Хюлькенберг (7-й) і Карлос Сайнс (9-й), а також Серхіо Перес з "Форс Індія" (8-й) і Роман Грожан з "Хаас" (10-й).

Нагадаємо, що перші два етапи сезону у Формулі-1 – в Австралії і Бахрейні – виграв Себастьян Феттель. Крім того, німець виграв другу поспіль кваліфікацію.

Гонка на Гран-прі Китаю відбудеться на автодромі в Шанхаї в неділю, 15 квітня.

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Теги: #Формула-1