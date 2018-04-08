Німець Феттель виграв другий етап Формули-1 в цьому році - Гран-прі Бахрейну

В трійці призерів опинилися гонщики "Мерседес" Валттері Боттас і Льюїс Хемілтон.

Німецький гонщик італійської команди "Феррарі" Себастьян Феттель виграв другу гонку в рамках чемпіонату 2018 року Формули-1 - Гран-прі Бахрейну.

Другим фінішував Валттері Боттас, третім - Льюїс Хемілтон (обидва - "Мерседес").

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Для Феттеля це сорок дев'ята перемога в кар'єрі на його двохсотому Гран-прі.

Очки також заробили Магнуссен, Хюлкенберг, Алонсо, Вандорн, Еріксон і Окон.

Нагадаємо, що на минулому Гран-прі Австралії, яке відкрило календар сезону, Феттель також став першим. Вчора Феттель показав найкращий час у кваліфікації Бахрейну.