Феттель завоював 51-й поул у кар'єрі на Гран Прі Бахрейну

Друге місце також у пілота італійської команди "Феррарі".

На міжнародному автодромі Сахір відбулася кваліфікація Гран-прі Бахрейну - етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1", де перемогу здобув німецький пілот Себастьян Феттель з італійської "Феррарі".

Гонщики Ferrari завоювали перший ряд на старті вперше з Гран Прі Угорщини минулого року, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найшвидше коло Феттель подолав за 1 хвилину 27.958 секунди. Його партнер по команді фінський пілот Кімі Райкконен фінішував другим.

У п'ятірку сильнейих також увійшли Валттері Боттас, Льюїс Хемілтон (обидва - "Мерседес") і Даніель Ріккардо ("Ред Булл").

Гонка Грін-прі Бахрейну відбудеться в неділю, 8 квітня і розпочнеться о 18.00 за київським часом.