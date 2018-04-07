Феттель завоював 51-й поул у кар'єрі на Гран Прі Бахрейну
19:25, 07 квітня 2018Мотор
315
Друге місце також у пілота італійської команди "Феррарі".
Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну / Reuters
На міжнародному автодромі Сахір відбулася кваліфікація Гран-прі Бахрейну - етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1", де перемогу здобув німецький пілот Себастьян Феттель з італійської "Феррарі".
Гонщики Ferrari завоювали перший ряд на старті вперше з Гран Прі Угорщини минулого року, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найшвидше коло Феттель подолав за 1 хвилину 27.958 секунди. Його партнер по команді фінський пілот Кімі Райкконен фінішував другим.
У п'ятірку сильнейих також увійшли Валттері Боттас, Льюїс Хемілтон (обидва - "Мерседес") і Даніель Ріккардо ("Ред Булл").
Гонка Грін-прі Бахрейну відбудеться в неділю, 8 квітня і розпочнеться о 18.00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter