Феттель завоював 51-й поул у кар'єрі на Гран Прі Бахрейну

19:25, 07 квітня 2018
Мотор
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Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну / Reuters

Гонщики Ferrari завоювали перший ряд на старті вперше з Гран Прі Угорщини минулого року, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найшвидше коло Феттель подолав за 1 хвилину 27.958 секунди. Його партнер по команді фінський пілот Кімі Райкконен фінішував другим.

У п'ятірку сильнейих також увійшли Валттері Боттас, Льюїс Хемілтон (обидва - "Мерседес") і Даніель Ріккардо ("Ред Булл").

Гонка Грін-прі Бахрейну відбудеться в неділю, 8 квітня і розпочнеться о 18.00 за київським часом.

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Теги: #Формула-1#Райкконен Феттель