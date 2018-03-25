Німець Феттель виграв перший етап Формули-1 в 2018 році Гран-прі Австралії

Британець Льюїс Хемілтон прийшов другим, фін Кімі Райкконен посів третє місце.

Пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель здобув перемогу у першій гонці сезону Формули-1 - Гран-прі Австралії.

Друге місце посів діючий чемпіон світу, гонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон. Трійку лідерів замкнув партнер Феттеля по команді Кімі Райкконен. Про це повідомляє офіційний сайт Формули-1.

Героями гонки могли стати пілоти команди "Хаас" - Кевін Магнуссен зі старту вийшов на четверту позицію. Розв'язка для нього і напарника Романа Грожана сталася несподівано. Майже одночасно пілоти заїхали в бокси, де їм не встигли прикрутити колеса. Магнуссен зійшов після 23-го кола, а Грожан – після 24-го.

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Обидва пілота "Хааса" змушені були зупинитися на трасі, чим скористався Феттель, а коли Хемілтон і Райкконен заїхали в бокси, німець вийшов у лідери.

З Феттелем "Феррарі" вирішила провести пізній піт-стоп, і Хемілтон, незважаючи на всі спроби до кінця гонки, не зміг наздогнати суперника.

Гран-прі Австралії

1. Себастьян Феттель («Феррарі») – 58 кіл

2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +5,036

3. Кімі Райкконен («Феррарі») +6,309

4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +7,069

5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945

7. Ніко Хюлькенберг («Рено») +32,671

8. Валттері Боттас («Мерседес») +34,339

9. Стоффель Вандорн («Макларен») +34,921

10. Карлос Сайнс-молодший («Рено») +45,722

11. Серхіо Перес («Форс-Індія») +46,817

12. Естебан Вікон («Форс-Індія») +60,278

13. Шарль Леклер («Заубер») +75,759

14. Ланс Стролл («Вільямс») +78,288

15. Брендон Хартлі («Торо Россо») +1 коло

Зійшли з дистанції:

Ромен Грожан («Хаас»)

Кевін Магнуссен («Хаас»)

П'єр Гаслі («Торо Россо»)

Маркус Ерікссон («Заубер»)

Сергій Сироткін («Вільямс»)