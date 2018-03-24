Пілот "Мерседеса" Хемілтон виграв кваліфікацію першого Гран-прі сезону

Британець стартує з першого місця на Гран-прі Австралії.

Пілот німецької команди "Мерседес" англієць Люіс Хемілтон виграв кваліфікацію першого Гран-прі сезону 2018 року Гран-прі Австралії. Найшвидше коло траси в Мельбурні гонщик подолав за 1 хвилину, 22 051, секунди, повідомляє офіційний сайт змагань. Таким чином, завтра в гонці спортсмен стартує з першого поля стартової решітки. Слідом за ним стартують Кімі Райкконен і Себастьян Феттель з "Феррарі", а партенер Хемілтона по "Мерседес" Валттері Боттас стартує лише з 10-го місця. Формула-1 Гран-прі Австралії Кваліфікація 1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 1:22,051 2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,664 3. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,674 4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715 5. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +0,988 6. Кевін Магнуссен (Хаас) +2,023 7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175 8. Ніко Хюлькенберг (Рено) +2,368 9. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +2,413 10. Валттері Боттас ("Мерседес") – без часу

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter