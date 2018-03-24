Пілот "Мерседеса" Хемілтон виграв кваліфікацію першого Гран-прі сезону

11:02, 24 березня 2018
Мотор
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Льюїс Хемілтон продовжує перемагати і в новому сезоні "Формули-1" / Reuters

Найшвидше коло траси в Мельбурні гонщик подолав за 1 хвилину, 22 051, секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, завтра в гонці спортсмен стартує з першого поля стартової решітки.

Слідом за ним стартують Кімі Райкконен і Себастьян Феттель з "Феррарі", а партенер Хемілтона по "Мерседес" Валттері Боттас стартує лише з 10-го місця.

Формула-1

Гран-прі Австралії

Кваліфікація

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 1:22,051

2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,664

3. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,674

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715

5. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +0,988

6. Кевін Магнуссен (Хаас) +2,023

7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175

8. Ніко Хюлькенберг (Рено) +2,368

9. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +2,413

10. Валттері Боттас ("Мерседес") – без часу

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Теги: #Льюїс Хемілтон#Формула-1 календар сезону-2018