Пілот "Мерседеса" Хемілтон виграв кваліфікацію першого Гран-прі сезону
Пілот німецької команди "Мерседес" англієць Люіс Хемілтон виграв кваліфікацію першого Гран-прі сезону 2018 року Гран-прі Австралії.
Найшвидше коло траси в Мельбурні гонщик подолав за 1 хвилину, 22 051, секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, завтра в гонці спортсмен стартує з першого поля стартової решітки.
Слідом за ним стартують Кімі Райкконен і Себастьян Феттель з "Феррарі", а партенер Хемілтона по "Мерседес" Валттері Боттас стартує лише з 10-го місця.
Формула-1
Гран-прі Австралії
Кваліфікація
1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 1:22,051
2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,664
3. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,674
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715
5. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +0,988
6. Кевін Магнуссен (Хаас) +2,023
7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175
8. Ніко Хюлькенберг (Рено) +2,368
9. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +2,413
10. Валттері Боттас ("Мерседес") – без часу