У Формулі-1 вперше за 26 років може з'явитися жінка-пілот

Колумбійка Татьяна Кальдерон буде тестовим пілотом команди "Заубер".

Колумбійка Татьяна Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у Формулі-1.

У минулому році Татьяна Кальдерон була пілотом розвитку швейцарської команди "Заубер". Як повідомляє Mirror, в нинішньому році вона буде тестовим пілотом цієї команди.

Це означає, що вона зможе брати участь в тренуваннях за кермом боліда "Заубера". У випадку, якщо хтось з основних пілотів команди, Маркус Ерікссон або Шарль Леклер, не зможе взяти участь в гонці, підмінити їх може саме 26-річна колумбійка.

Щоправда, їй доведеться конкурувати за це право з італійцем Антоніо Джовінацці, який в минулому сезоні підміняв в "Заубері" Паскаля Верляйна.

Як повідомляє Sport Arena, Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у чемпіонаті Формули-1. Її попередницею була Джованна Аматі, яка в 1992 році виступила на одному Гран-Прі за команду "Бребем", проте не змогла пройти кваліфікацію.

Раніше Нелла Ломбарді в період з 1974-го по 1976 роки провела 17 гонок у Формулі-1 і заробила 0,5 очка. У 2014 році Сьюзі Вольфф брала участь у тренуванні перед Гран-Прі Великобританії у складі команди "Вільямс".